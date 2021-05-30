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بها السعر.. SanDisk تطلق وحدة قارئ بطاقات الذاكرة Pro-Dock 4

الأحد 30/مايو/2021 - 07:29 م
SanDisk Pro-Dock 4
SanDisk Pro-Dock 4
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كشفت علامة SanDisk التجارية التابعة لشركة Western Digital عن وحدة لقراءة بطاقات الذاكرة تنطلق بعنوان Pro-Dock 4 وتدعم قراءة بطاقات الذاكرة في نفس الوقت.

قدمت SanDisk وحدة قراءة بطاقات الذاكرة Pro-Dock 4 بهدف دعم المحترفين في مزج عدد 4 من بطاقات الذاكرة ومطابقة النماذج الأربعة ليتم قراءة البطاقات في نفس الوقت عبر الإتصال بجهاز الحاسب.

وتتصل وحدة قارئ بطاقات الذاكرة SanDisk Pro-Dock 4 مع أجهزة الحاسب عبر كابل Thunderbolt 3، كما تؤكد SanDisk على أن الوحدة يمكن أن تدعم تنسيق بطاقات يشمل CFast و CFexpress و Red’s Mini-Mags و CF و microSD و أيضاً SD.

كما تتوفر النماذج بشكل فردي لدعم المستخدم بمزج البطاقات بقدراتها المختلفة حيث يمكن تحميل ثلاثة من بطاقات Red Mini-Mag على سبيل المثال مع بطاقة combo SD أو microSD أو CF card، كما يمكن تحميل 4 من قاريء ذاكرة CFast، ويمكن للمستخدم تغيير النماذج فقط كبديل لتغيير الوحدة كاملة.

أيضاً سيتاح للمستخدم إخراج أحد نماذج قارئ بطاقات الذاكرة للإستخدام بشكل مستقل والذي يدعم الإتصال بشكل مستقل عبر منفذ USB-C بسرعة 10 جيجابت في الثانية.

ومن المقرر أن يبدأ سعر قارئ متعدد بطاقات SD / microSD من 80 دولار تقريباً، وسعر 200 دولار لقارئ Red Mini-Mag، بينما يصل سعر الوحدة SanDisk Pro-Dock 4 إلى 500 دولار.

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بطاقات الذاكرة SanDisk Pro-Dock 4 SanDisk

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