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رئيس المخابرات يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي لبحث تحقيق تهدئة شاملة في فلسطين

الأحد 30/مايو/2021 - 07:34 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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التقى اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، لبحث تحقيق تهدئة شاملة في كافة المناطق الفلسطينية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحث رئيس المخابرات العامة مع وزير الدفاع الإسرائيلي قضية الأسرى والمفقودين في إطار توجيهات الرئيس السيسي نحو تحقيق تهدئة شاملة في كافة المناطق الفلسطينية حسبما ورد خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".

وكان وجه الرئيس السيسي، رسالة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، نقلها رئيس المخابرات العامة تؤكد على دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني.

وأوفد الرئيس السيسي، صباح اليوم، وفدا أمنيا رفيع المستوى إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار، حيث يناقش الوفد سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية، وقطاع غزة، ووجه الوفد المصري لدفع الجهود إنهاء الانقسام.

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