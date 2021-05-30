مهندسو السكة الحديد يعاينون موقع خروج قطار الصعيد عن القضبان ببني سويف

عاين فنيو ومهندسو السكة الحديد موقع حادث خروج إحدى عربات قطار الصعيد رقم 833 القادم من المنيا إلى القاهرة عن القضبان، بعد خروجه من محطة السكة الحديد بمدينة بـبـا جنوب محافظة بني سويف.



وقال أحد اعضاء لجنة المعينة ـ فضل عد ذكر أسمه ـ الخط الذي شهد الحادث يأتي ضمن تحديث منظومة الإشارات الجديدة الأمر الذي يتطلب تجديد البنية التحتية وتغيير جميع الفلنكات للقضبان مشيرا الى أن الهيئة دفعت بأوناش الرفع لرف العربة واستكمال القطار رحلته.



ومن جانبه تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مستجدات توقف القطار القادم من أسوان للقاهرة في نطاق مركز ببا اثر خروج احدى عجلات القطار من العربة رقم ٤ عن قضبان السكة الحديد دون أية اصابات، حيث كلف المحافظ "فور ابلاغ غرفة الأزمات بالواقعة" نائب المحافظ الدكتور عاصم سلامة بسرعة الانتقال للموقع لتسهيل اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية وسكة حديد بنى سويف.



وعلى الفور انتقل نائب المحافظ للموقع يرافقه رئيس المدينة المحاسب هانى الجويلي والتنفيذيون المعنيون، حيث تم عمل كردون أمنى حول الموقع، وتم اخلاء القطار بالكامل ونزول جميع الركاب للحرم الآمن، وتم تدبير وسائل انتقال للركاب حوالي 80 ميكروباص و6 أتوبيسات مينى باص، وتمت مغادرة الجميع ولا يوجد أي تكدس، حيث تم تسيير حركة المرور وعودتها لطبيعتها، وتم تسيير حركة القطار للقادمين من القاهرة والمتجه لأسوان.



كما يجري حاليا المتابعة مع الجهات المختصة وفى انتظار انتهاء أعمال الصيانة للعربة، والتى تتم بمعرفة السكة الحديد، لعودة الحركة لطبيعتها في الاتجاهين، حيث وجه المحافظ مسؤولي السكة الحديد ببحث الأسباب الفنية التي أدت لحدوث الواقعة، لتلافي تكرارها مرة أخرى.



وكانت محافظة بني سويف، شهدت، اليوم الاحد، توقف مؤقت لحركة القطارات عقب خروج "بروجي" إحدى عربات قطار الصعيد رقم 833 القادم من المنيا إلى القاهرة عن القضبان منذ قليل بالقرب من محطة سكة حديد ببا جنوب المحافظة، وغادر الركاب القطار وأتجه بعضهم للطريق الزراعي لإستقلال سيارة أجرة "ميكروباص" لإستكمال رحلتهم.

