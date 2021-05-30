شاهد.. الفلسطينيون يرفعون صورة الرئيس السيسي من قلب غزة

عرض برنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" مقطع فيديو يرصد كيف رفع الفلسطينيون من قلب غزة صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن تأكيد على دعم قضيتهم بالفعل قبل القول.



وكان وجه الرئيس السيسي، رسالة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، نقلها رئيس المخابرات العامة تؤكد على دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني.



وأوفد الرئيس السيسي، صباح اليوم، وفدا أمنيا رفيع المستوى إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار، حيث يناقش الوفد سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية، وقطاع غزة، ووجه الوفد المصري لدفع الجهود إنهاء الانقسام.



كما التقى اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، لبحث تحقيق تهدئة شاملة في كافة المناطق الفلسطينية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبحث قضية الأسرى والمفقودين في الإطار ذاته.

