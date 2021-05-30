تعليم الفيوم: تطوير مدرسة محمود السيد الابتدائية بشرق الفيوم بالتعاون مع الروتاري

فى إطار التعاون الفعال بين مديرية التربية والتعليم والروتاري (الاتحاد النوعى للاندية الروتارية بمصر) برعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.



اختتم اليوم فعاليات أنشطة لجنة التعليم ومحو الأمية بالمنطقة الروتارية بمدرسة محمود السيد الابتدائية بعد تطويرها، بحضور الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والدكتور عاشور أحمد عمري رئيس الجهاز التنفيذي لتعليم الكبار والدكتور أسامة الأحمر محافظ المنطقة الروتارية والمهندسة هايدي سمير، وفريق العمل بالروتاري وهيئة محو الأمية بالفيوم وبني سويف، والأستاذ محمد أبوالحارث مدير عام إدارة شرق الفيوم والعلاقات العامة بالمديرية.



حيث ساهمت مؤسسة روتاري - الاتحاد النوعى للأندية الروتارية بمصر، بتطوير مدرسة محمود السيد بعدد من الأنشطة، ومنها ( زراعة فناء المدرسة بالنجيل الطبيعي - زراعة أشجار ونباتات زينة - زراعة أشجار مثمرة - مشاركة تلاميذ المدرسة وتدريبهم على رعاية الأشجار بالمدرسة - عمل نافورة بشكل جمالي بالمدرسة - تزويد المدرسة بعدد 5 كشافات موفرة للطاقة - تدريب الأطفال على الحفاظ على الموارد الطبيعية مثل الماء والكهرباء - تدريب المعلمين على المنصات الإلكترونية - دعم التلاميذ بالمشاركة فى مسابقة أيسف للعلوم والهندسة).



تقدم وكيل وزارة التعليم بالفيوم برسالة شكر وتقدير لمؤسسة روتاري - الاتحاد النوعى للأندية الروتارية بمصر، وذلك لدعم التربية والتعليم بالفيوم والجهد المتميز بمدرسة محمود السيد الابتدائية بشرق الفيوم، كما أكد على أهمية مشاركة وتكاتف مؤسسات المجتمع المدنى ودورها البارز فى خدمة المجتمع بوجه عام والتعليم بصفة خاصة.