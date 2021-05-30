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رئيس المناعة بالمصل واللقاح: الفطر الأسود ضعيف جدًا.. وهؤلاء الأكثر عرضة للإصابة

الأحد 30/مايو/2021 - 07:45 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل والمناعة، إن الفطر الأسود ضعيف جدًا، ولكنه انتهازي، اي يستغل ضعف الجهاز المناعي لمهاجمة الجسم، مشيرًا إلى أن الاكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود هم من يعاني من ضعف المناعية، نتيجة تناول الكثير من المضادات الحيوية دون إشراف طبي.

وتابع "الحداد"، خلال تصريحات إعلامية مع فضائية "الحدث اليوم" أن الفطر الأسود لا يصيب أي شخص، مشددًا على ضرورة عدم تناول أي مضادات حيوية بدون أي إشراف طبي، وتناول البرتوكول المعتمد لفيروس كورونا.

وتابع أن الفطر الأسود موجود في التربة والأسمدة والخضروات الغير نظيفة، ولكنه ظهر على الساحة نتيجة استخدام برتوكولات غير معتمدة للفيروس كورونا.

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