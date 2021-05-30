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حجاج عبدالعظيم مطلوب على جوجل لهذا السبب

الأحد 30/مايو/2021 - 07:45 م
حجاج عبدالعظيم
حجاج عبدالعظيم
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تصدر الفنان حجاج عبدالعظيم اليوم الأحد، الموافق الـ30 من مايو 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما زاد الاهتمام عليه.

حجاج عبدالعظيم

وتساءل الكثيرون عن سبب تصدر حجاج عبدالعظيم للمؤشرات البحثية على "جوجل"، وهو ما نستعرضه لمتابعينا الكرام عبر بوابة "الفجر" في السطور التالية:

وفاة شقيقة حجاج عبدالعظيم

أعلن الفنان حجاج عبد العظيم وفاة شقيقته فاطمة منذ يومين، ليلقى مساندة كبيرة من الوسط الفني، وتحديداً بعض النجوم، من قاموا بتعزيته ومواساته عبر صفحاتهم الرسمية عبر مواقع التواصل.

حجاج عبدالعظيم ينعى شقيقته

ونعى الفنان حجاج عبد العظيم شقيقته الراحلة، في منشور له على حسابه الرسمي عبر "فيس بوك" قال فيه: "أختى الغالية الحنونة التى كانت بمثابة الأم.. فاطمة عبد العظيم.. أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة.. مع ألف سلامة يا غالية".

حجاج عبدالعظيم ورحيل شقيقته

وقال حجاج عبد العظيم يوم الإثنين الماضي إن شقيقته رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض، كما طالب الجمهور، بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

أعمال حجاج عبدالعظيم

وقدم الفنان حجاج عبدالعظيم العديد من الأعمال الفنية والمسرحية مثل "أبو العربى" والتي قام ببطولتها النجم هانى رمزى وداليا البحيرى ومحمد جمعة وأحمد فتحى وعمرو عبد العزيز.

مشاركة حجاج عبدالعظيم في رمضان 2021

وشارك حجاج عبد العظيم في الموسم الرمضاني الماضي 2021، من خلال المسلسل الإذاعى يحمل سم "الصهبجية"، والذي نقل عبر راديو مصر، وشاركه العديد من النجوم مثل إيمان السيد وميرنا وليد وراندا البحيرى.

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