خبير: مصر تبذل جهودًا كبيرة لتبادل الأسرى بين إسرائيل والجانب الفلسطيني

قال محمد مجاهد الزيات، الخبير الاستراتيجي، إن مصر تجري مفاوضات في القاهرة مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي بالقاهرة، وفي نفس الوقت تجري مفاوضات في تل أبيب وفي قطاع غزة لتثبيت وقف أطلاق النار، والعمل على حل القضية الفلسطينية عبر مدير المخابرات اللواء عباس كامل.



وتابع "الزيات"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الاحد، أن مصر بذلت جهود كبيرة في إعداد صفقة لتبادل الأسرى بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، وتعمل مصر على تتويج هذه الجهود، من خلال زيارة مدير المخابرات المصرية إلى تل أبيب وقطاع غزة.



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التقى اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، لبحث تحقيق تهدئة شاملة في كافة المناطق الفلسطينية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وبحث رئيس المخابرات العامة مع وزير الدفاع الإسرائيلي قضية الأسرى والمفقودين في إطار توجيهات الرئيس السيسي نحو تحقيق تهدئة شاملة في كافة المناطق الفلسطينية حسبما ورد خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".



وكان وجه الرئيس السيسي، رسالة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، نقلها رئيس المخابرات العامة تؤكد على دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني.



وأوفد الرئيس السيسي، صباح اليوم، وفدا أمنيا رفيع المستوى إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار، حيث يناقش الوفد سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية، وقطاع غزة، ووجه الوفد المصري لدفع الجهود إنهاء الانقسام.

