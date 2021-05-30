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العثور على جثة طفلة داخل سيارة بشبرا الخيمة

الأحد 30/مايو/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأحد، من جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفلة داخل سيارة في شبرا الخيمة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغا بالعثور على جثة طفلة داخل سيارة في شبرا الخيمة وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات.

بالفحص تبين خلو الجثة من أية إصابات ظاهرية، كما جرت مناقشة أولية مع أسرة الطفلة ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاتها وأضافوا بأنها تعاني من مرض نفسي.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم وتشريحها لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث.

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