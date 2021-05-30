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تحذير جديد من الوزراء بشأن الشيشة

الأحد 30/مايو/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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شدد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على ضرورة استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خاصة بعد عودة تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحلات والمقاهي، معلقا: "علينا ألا نتقاعس في تطبيق الإجراءات الاحترازية".

وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أنه مازال محظور تداول الشيشة في المقاهي والمطاعم، منوها بأن المقهى الذي سيضبط في بيع الشيشة سيتم غلقه لمدة أسبوعين.

وأعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا عودة العمل بالمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافيهات.

وأكدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا على موافقتها على الاستمرار في حظر إقامة الموالد ومنع إقامة سرادقات العزاء والأفراح والالتزام بإقامة الأفراح في القاعات المفتوحة.

وكانت اجتمعت اللجنة اليوم الأحد للوقوف على موقف مواعيد غلق المحال والمولات والمقاهي مع قرب انتهاء المهلة، التي كانت أعلنتها اللجنة منذ أسبوعين، سواء من حيث الإبقاء على نفس المواعيد الاستثنائية في التاسعة مساء ومدها أسبوعين إضافيين، أو العودة لمواعيد الغلق الصيفية.

يذكر أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، قررت في اجتماعها الأخير الاستمرار في تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة في اجتماعها السابق من حيث غلق المحال والمقاهي والمولات في التاسعة مساء، وذلك حتى نهاية شهر مايو الجاري، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة؛ وإعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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