"القومي للتغذية" يحذر من السموم الفطرية على البصل: تصيب بسرطان الكبد



ولفت رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، إلى أن السموم الفطرية كان لها القدرة على إصابة فئران التجارب بسرطان الكبد، بعد التغذية بـ15 يومًا فقط.



قال الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، إن السموم الفطرية المتواجدة على الخضروات والفواكه هي عبارة عن سموم تختلف من الفطريات، وليس لها علاقة بالفطر الأسود على الإطلاق.وتابع "نزيه"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن السموم الفطرية التي تظهر كبدرة على قشور البصل، أو على الجوافة أو الليمون والبطاطس، هي عبارة عن سموم، أي مخالفات سمية تنتج عن نمو فطريات على النباتات.وأشار إلى أن السموم الفطرية خطيرة للغاية، وتعتبر احد الاسباب الرئيسية للإستعداد للإصابة بالسرطان في الكبد، مشددًا على ضرورة انتقاء الغذاء، وانتزاع أي طبقة سوداء في البصل.