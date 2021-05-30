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"موانئ أبوظبي" تدرج سندات بقيمة مليار دولار في سوق الأوراق المالية

الأحد 30/مايو/2021 - 08:17 م
بوابة الفجر
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أعلن "سوق أبوظبي للأوراق المالية" إدراج برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن شركة "موانئ أبوظبي" البالغ قيمتها مليار دولار من فئة واحدة وذلك اعتبارا من يوم الخميس 3 يونيو المقبل.

وجاء الإعلان عن إدراج السندات بموجب بيان نشره السوق على موقعه الإلكتروني تضمن أحكام التسعير الخاصة بالسندات ، وذلك استنادا إلى قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن نظام السندات وتعليمات إدراج الأوراق المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

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