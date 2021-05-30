عقب تأهل برينتفورد.. تعرف على فرق الدرجة الثانية المتأهلة للدوري الإنجليزي

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عقب تأهل برينتفورد.. تعرف على فرق الدرجة الثانية المتأهلة للدوري الإنجليزي
الأحد 30/مايو/2021 - 07:58 م
بسمة الجاويش
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تأهل هذا العام حتى الاَن ثلاث فرق من بطولة التشامبيونشيب إلى بطولة الدوري الإنجليزي بالدرجة الأولى في الموسم القادم، حيث تأهل نادي نورويتش سيتي ثم نادي واتفورد وأخيرًا نادي برينتفورد.
- تأهل نادي نورويتش سيتي :
تأهل نادي نورويتش سيتي للدوري الإنجليزي بالشهر الماضي للموسم المقبل 2021-2022، ليصبح هو أول المتأهلين حيث أنه عاد إلى منافسات الدوري الإنجليزي بعد موسم واحد فقط من هبوطه إلى بطولة التشامبيونشيب، والجدير بالذكر أن ينفرد الفريق بصدارة بطولة التشامبيونشيب برصيد 97 نقطة
- تأهل نادي واتفورد :
تأهل نادي واتفورد للدوري الإنجليزي أيضا عقب فوزه بهدف نظيف على ميلول، ويحتل نادي واتفورد المركز الثاني في ترتيب بطولة التشامبيونشيب برصيد 91 نقطة.
- تأهل نادي برينتفورد :
تأهل برينتفورد للمرة الأولى في تاريخه منذ عام 1947 وذلك عقب فوزه على نادي سوانزي سيتي بثنائية، ويحتل النادي المركز الثالث برصيد 87 نقطة في ترتيب البطولة.
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