عقب تأهل برينتفورد.. تعرف على فرق الدرجة الثانية المتأهلة للدوري الإنجليزي

تأهل هذا العام حتى الاَن ثلاث فرق من بطولة التشامبيونشيب إلى بطولة الدوري الإنجليزي بالدرجة الأولى في الموسم القادم، حيث تأهل نادي نورويتش سيتي ثم نادي واتفورد وأخيرًا نادي برينتفورد.





- تأهل نادي نورويتش سيتي :

تأهل نادي نورويتش سيتي للدوري الإنجليزي بالشهر الماضي للموسم المقبل 2021-2022، ليصبح هو أول المتأهلين حيث أنه عاد إلى منافسات الدوري الإنجليزي بعد موسم واحد فقط من هبوطه إلى بطولة التشامبيونشيب، والجدير بالذكر أن ينفرد الفريق بصدارة بطولة التشامبيونشيب برصيد 97 نقطة





- تأهل نادي واتفورد :

تأهل نادي واتفورد للدوري الإنجليزي أيضا عقب فوزه بهدف نظيف على ميلول، ويحتل نادي واتفورد المركز الثاني في ترتيب بطولة التشامبيونشيب برصيد 91 نقطة.





- تأهل نادي برينتفورد :

تأهل برينتفورد للمرة الأولى في تاريخه منذ عام 1947 وذلك عقب فوزه على نادي سوانزي سيتي بثنائية، ويحتل النادي المركز الثالث برصيد 87 نقطة في ترتيب البطولة.