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شقيقة مصاب بالفطر الأسود: "عينه اتاكلت وتكلفة العلاج كبيرة"

الأحد 30/مايو/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت شيماء، شقيقة أحد الأشخاص المصاب بالفطر الأسود، إن شقيقها أصيب بفيروس كورونا، وتناول الكثير من المضادات الحيوية التي ادت لضعف جهاز المناعة، مما أدى لإصابته بالفطر الأسود.

وتابعت "شيماء"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن حالة شقيقها لم تتحسن مع تلقي العلاج في المنزل، وذهب إلى المستشفى، ونتيجة لعدم الاهتمام بعلاجه، ساءت حالته، وخرج من المستشفى بحجة ان أعراض كورونا بدأت تختفي.

وأضافت أن شقيقها أصيب بالشلل في العصب الثالث، وعينه أغلقت بشكل كامل، وبعد ذلك ذهب لمستشفى الحميات، وحالته ساءت بصورة كبيرة، وعينه حدث بها تجمعات دموية، وصديد، مضيفًا أن شقيقها أجرى عملية لاستئصال للعين، لأن العين "اتاكلت" على حد تعبيرها.

ولفتت إلى أن الحالة الصحية لشقيقها بعد استئصال عينه متدهورة الآن، وفي حاجة إلى الجلوس في المستشفى لفترة أطول، معقبة: "كنا عاملين حسابنا على 3 أيام، لكن المستشفى قالت لينا ما ينفعش يخرج قبل 15 يومًا، والتكلفة كبيرة جدًا".

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