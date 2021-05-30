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الحكومة تكشف مصير حفلات الزفاف عقب عودة المواعيد الصيفية

الأحد 30/مايو/2021 - 08:04 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، مصير مواعيد حفلات الزفاف بعد عودة تطبيق المواعيد الصيفية، موضحا أنه مسموحا بإقامة حفلات الزفاف في الأماكن المفتوحة.

وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن حضور حفل الزفاف لا يجب ألا يزيد عن 300 فرد فقط، وينتهي في الـ 11 مساءا، منوها بأنه مازال محظورا إقامة الموالد في كل المحافظات.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه مسموحا بعقد المؤتمرات بواقع 150 شخص فقط.

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قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء قرر العودة للمواعيد الصيفية لإغلاق المحال، وإلغاء المواعيد الاستثنائية التي تشهد إغلاق المحال التجارية الساعة الـ9 مساءً، نتيجة تحسن الأوضاع الوبائي، والسيطرة على الأوضاع، وانخفاض الاتجاه التصاعدي للإصابات.

وتابع "سعد"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن مجلس الوزراء اتخذ قرارًا بمضاعفة غرامة عدم الالتزام بمواعيد أغلاق المحال التجارية من خلال فرض غرامة غلق المحال الغير ملتزمة لمدة أسبوعين بدل من أسبوع، وفي حال تكرار الغرامة يتم الإغلاق لمدة شهر.

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