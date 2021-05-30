أول تحرك رسمي من الزمالك لحل أزمة عقود رباعي الفريق

تسعى اللجنة للمكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لحل أزمة عدم توثيق عقود رباعي الفريق الأول وهم محمود عبد الرزاق شيكابالا ويوسف إبراهيم أوباما ومحمود عبد الرحيم جنش وأحمد فتوح، خاصة أنه لم يتم توثيق العقود الجديدة لهؤلاء اللاعبين بعدما جددوا فى شهر يناير الماضي.

واشترط اتحاد الكرة المصري علي الزمالك سداد ما يقرب من 3 ملايين جنيه وهى النسبة المستحقة للجبلاية من قيمة عقود رباعي الفريق، حتى يتم توثيق تلك العقود.

ومن المقرر أن تنتهي مهلة توثيق تلك العقود نهاية شهر مايو الجاري، وفى حال عدم التوثيق سيكون الزمالك مطالباً بتوقيع عقود جديدة مع اللاعبين.

ويبذل مسئولو نادي الزمالك خلال الفترة الحالية قصارى جهدهم لحل تلك الأزمة، فى الساعات القليلة المقبلة وقبل نهاية الشهر الجاري.