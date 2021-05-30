Advertisements
أول تحرك رسمي من الزمالك لحل أزمة عقود رباعي الفريق
الأحد 30/مايو/2021 - 08:03 م
محمد الدمتناوي
Advertisements
تسعى
اللجنة للمكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لحل أزمة عدم توثيق
عقود رباعي الفريق الأول وهم محمود عبد الرزاق شيكابالا ويوسف إبراهيم أوباما
ومحمود عبد الرحيم جنش وأحمد فتوح، خاصة أنه لم يتم توثيق العقود الجديدة
لهؤلاء اللاعبين بعدما جددوا فى شهر يناير الماضي.
واشترط
اتحاد الكرة المصري علي الزمالك سداد ما يقرب من 3 ملايين جنيه وهى النسبة
المستحقة للجبلاية من قيمة عقود رباعي الفريق، حتى يتم توثيق تلك العقود.
ومن
المقرر أن تنتهي مهلة توثيق تلك العقود نهاية شهر مايو الجاري، وفى حال عدم
التوثيق سيكون الزمالك مطالباً بتوقيع عقود جديدة مع اللاعبين.
ويبذل
مسئولو نادي الزمالك خلال الفترة الحالية قصارى جهدهم لحل تلك الأزمة، فى
الساعات القليلة المقبلة وقبل نهاية الشهر الجاري.
Advertisements