حسين زين يهنئ الإعلاميين بعيدهم السابع والثمانون

تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالتهنئة للإعلاميين، بمناسبة عيدهم السابع والثامنون، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتقدم في تلك المناسبة وذكرى هذا اليوم، الذي انطلقت فيه عبارة «هنا القاهرة، لأول مرة عبر أثير الإذاعة عام 1934 إيذانا بميلاد الإذاعة المصرية. وانطلقت معها حركة التنوير والفكر والثقافة بتقديم رساله إعلامية شكلت وجدان الأمة بإبدعات مؤثرة فى الشخصية المصرية.





وقال زين أن الإذاعة والتليفزيون المصرى قدما إعلاماً وطنياً لعب دوراً كبيراً في تشكيل وعي ووجدان المصريين وتنوير العقول ولا يزال الإعلام المصري يخوض معركة الوعي بمهنية ومصداقية لإعلام الرأي العام بكافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية والتصدي للشائعات والأكاذيب التي تستهدف النيل من جهود الدولة المصرية في كافة المجالات ، كما قدما محتوى اعلامى متميز أسهم بقوة فى معالجة العديد من قضايا وهموم المجتمع.





وأضاف زين أنه يقع على عاتق أبناء الإعلام المصري بمختلف تنوعاته توعية المجتمع بالجهود التى تبذلها الدوله المصرية فى مختلف المجالات لتحقيق التنمية والرخاء للشعب المصري.

وتابع: "الإعلام المصري يمتلك من المقومات التي تمكنه من تحقيق أهدافه و مواصلة دوره في تقديم المساندة الإعلامية لكافة مؤسسات الدولة المصرية في مسيرة التنمية والبناء والاستقرار، وفي حربها ضد الإرهاب الأسود".



