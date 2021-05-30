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رفض دخول المصحة وأصاب زوجته بـ"طلق خرطوش".. كواليس مشاجرة الفجر في أوسيم

الأحد 30/مايو/2021 - 08:08 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات، إطلاق رجل ثلاثيني العمر، طلق خرطوش صوب زوجته، إثر وقوع مشاجرة بينهما بمركز أوسيم، شمال المحافظة.

وبينت التحريات أن الزوج فني تكييف وتبريد، عمره 36 سنة، يعاني من مرض نفسي، ويتلقى العلاج منذ فترة، مشيرة إلى أن الطبيب المعالج أوصى بدخوله مصحة بسبب تدهور حالته النفسية، لكنه رفض ذلك، إضافة إلى امتناعه عن تناول العلاج.

فجر يوم الجريمة وقعت مشاجرة بين الزوج وزوجته، بسبب سوء حالته المادية، والنفسية قام على إثرها الزوج، بإطلاق طلق خرطوش ببندقية خرطوش، صوب زوجته محدثًا إصابتها أسفل البطن.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للرائد حسام العباسي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، مفاده بسماع دوي إطلاق أعيرة نارية من داخل إحدى الشقق بنطاق المركز.

تحريات العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة توصلت إلى وقوع مشاجرة بين فني تكييف ثلاثيني العمر وزوجته، قام على إثرها الزوج بإطلاق طلق خرطوش صوب زوجته محدثًا إصابتها، التي نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتمكنت القوات تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة من القبض على الزوج، وبمناقشته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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