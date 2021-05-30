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عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الجونة

الأحد 30/مايو/2021 - 08:09 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الجونة المقرر لها في التاسعة مساء اليوم باستاد خالد بشارة في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

 

ويضم التشكيل كلا من:

 

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - أحمد عيد

خط الوسط : إمام عاشور – محمد أشرف روقا - أحمد سيد زيزو – يوسف إبراهيم أوباما - محمود عبد الرازق شيكابالا

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود جنش ومحمد عبد السلام وحسام عبد المجيد وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز وسيف فاروق جعفر وحسام أشرف وأسامة فيصل ومروان حمدي.

 

واستبعد الجهاز الفني كلا من: محمد عبد الشافي وحازم إمام للإصابة ومحمد أبو جبل وحمدي علاء ويوسف أسامة لأسباب فنية.

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