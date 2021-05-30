Advertisements

شركة الطيران الوطنية في لبنان تقرر بيع التذاكر بالدولار بأحدث سعر صرف

الأحد 30/مايو/2021 - 08:38 م
بوابة الفجر
Advertisements
قال رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية محمد الحوت ، إن الشركة تعتزم طلب دفع ثمن التذاكر بالدولار استنادا إلى أحدث سعر صرف يحدده البنك المركزي وذلك اعتبارا من أول يونيو القادم، في خطوة ستجعل التذاكر أغلى ثمنا.

وأضاف الحوت أن الخطوة ضرورية لضمان السلامة المالية لشركة الطيران الوطنية التي يملك مصرف لبنان المركزي غالبية أسهمها.

وأشار الحوت ألى أن هذا القرار سيؤمن استمرارية الشركة وعدم تعثرها مالياً.

التغيير سيُطبق فقط على التذاكر التي تُشترى داخل لبنان ، ما يعني أن ثمن التذاكر لن يستند بعد الآن إلى سعر صرف أدنى ومحكوم للدولار.

فسيكون سعر التذاكر التي تُشترى في لبنان مستندا إلى السعر القياسي للمصرف المركزي الذي أُطلق هذا الشهر والبالغ حاليا 12 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار، وهو سعر أقرب إلى سعر السوق غير الرسمية من سعر رسمي يبلغ نحو 3900 ليرة لبنانية لأصحاب الحسابات الدولارية في البلاد.

وقيَّدت السلطات اللبنانية عمليات سحب الدولار، مع استثناءات قليلة وفقا لسعر الصرف ذاك، مقللة فعليا قيمة تلك الودائع لأن سعر الدولار حاليا في السوق غير الرسمية يزيد على 12800 ليرة.

وكان شراء تذاكر الطيران وسيلة تُمكن المواطنين من السحب من حساباتهم الدولارية بالبنوك المحلية.

وقبل الأزمة الاقتصادية في لبنان، التي منعت المودعين فعليا من الوصول إلى حساباتهم الدولارية في أواخر 2019، بلغ سعر صرف الليرة المستخدم على نطاق واسع 1500 مقابل الدولار.

وقال الحوت إن شركة الطيران الوطنية، مثل شركات طيران أخرى، تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا وشهدت تراجعا حادا في الإيرادات، لكنه لم يخض في تفاصيل.

وأضاف أن الشركة ستستمر في تحقيق خسائر هذا العام.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استصلاح الأراضي في سيناء

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. برشلونة يبرم 4 صفقات نارية

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

منذ حوالي 23 ساعة

جوارديولا يحسم مستقبله مع السيتي بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الجونة

منذ أقل من نصف ساعة

بفرمان من أليجري.. يوفنتوس يتحرك لضم نجم مانشستر يونايتد

منذ ساعتين

برشلونة يستعد للإعلان عن أول صفقتين في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

القاطرة الإفريقية يضع الأهلي في ورطة قبل الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

قرارات عاجلة من لجنة إدارة أزمة كورونا بخصوص عودة العمل بالمقاهي والمحلات

منذ ساعة و 14 دقيقة

فرمان ناري.. موسيماني يطرد صفقة الأهلي الكبرى

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ حوالي 10 ساعات

تصريح مثير من جوارديولا بعد خسارة لقب دوري الأبطال

منذ حوالي 9 ساعات

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ يوم

الحكومة تقرر العودة للعمل بالمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات

منذ ساعة

الاهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:09 م

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الجونة

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

06:43 م

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

10:37 ص

فرمان ناري.. موسيماني يطرد صفقة الأهلي الكبرى

06:58 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استصلاح الأراضي في سيناء

05:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»