Advertisements

أول تعليق من رئيس الزمالك بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا لكرة السلة

الأحد 30/مايو/2021 - 08:17 م
بوابة الفجر
محمد زكي
Advertisements

 

قدم حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك التهنئة لجماهير القلعة البيضاء بعد تتويج فريق كرة السلة بالنادي بلقب بطولة إفريقيا للأندية على حساب الاتحاد المنستيري التونسي.

 

وقال لبيب: "لأول مرة يحقق الزمالك البطولة في تاريخه عن طريق NBA .. الفريق كان أداؤه مشرفا وأنا فخور بهم جدا".

 

وتابع لبيب: "فريق كرة السلة أثبت أنه يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، ومديرا فنيا كفئا، وأبارك لكل الجماهير التي تنتمي للزمالك وبإذن الله سنحافظ على كيان النادي دائما".

 

كما شدد حسين لبيب على أن اللجنة لا تنسب الإنجاز لنفسها، بل الإنجاز لنادي الزمالك لأن الزمالك أكبر من كل الأشخاص، ودورنا كان معنويا للاعبين منذ تولينا المهمة واستكمال عمل من سبقنا.

 

وتوج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال (BAL) والتي أقيمت برواندا تحت رعاية NBA... بعدما فاز على الاتحاد المنستيري التونسي في اللقاء النهائي للبطولة بنتيجة ٧٦-٦٣.

أخبار تهمك

القاطرة الإفريقية يضع الأهلي في ورطة قبل الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ حوالي 10 ساعات

بفرمان من أليجري.. يوفنتوس يتحرك لضم نجم مانشستر يونايتد

منذ ساعتين

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

منذ أقل من ساعتين

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ يوم

جوارديولا يحسم مستقبله مع السيتي بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. برشلونة يبرم 4 صفقات نارية

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يستعد للإعلان عن أول صفقتين في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

تصريح مثير من جوارديولا بعد خسارة لقب دوري الأبطال

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

منذ حوالي 23 ساعة

الاهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

الحكومة تقرر العودة للعمل بالمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات

منذ ساعة

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الجونة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استصلاح الأراضي في سيناء

منذ ساعتين و 47 دقيقة

قرارات عاجلة من لجنة إدارة أزمة كورونا بخصوص عودة العمل بالمقاهي والمحلات

منذ ساعة و 14 دقيقة

فرمان ناري.. موسيماني يطرد صفقة الأهلي الكبرى

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:09 م

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الجونة

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

06:43 م

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

10:37 ص

فرمان ناري.. موسيماني يطرد صفقة الأهلي الكبرى

06:58 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استصلاح الأراضي في سيناء

05:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»