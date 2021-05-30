بعد "خان تيولا".. المخرج وسام المدني يبحث عن سيناريو سينمائي جديد









يبحث المخرج وسام المدني خلال الفترة الحالية عن سيناريو سينمائي جديد للدخول في تنفيذه مع شركة"ريد كاربت" للإنتاج الفني.





وتلقى "المدني" عدد من السيناريوهات، التي يعكف على قراءتها خلال الأيام المقبلة، لإختيار سيناريو جيد من بينهم لتنفيذه في مصر، ولا زال حاليا في مرحلة استقبال السيناريوهات.





ومن المقرر أن تعد هذه التجربة السينمائية، الثانية للمخرج وسام المدني بعد توليه إخراج فيلم "خان تيولا" الذي كان بمثابة محطة وتجربة مهمة ومختلفة على السينما المصرية.



