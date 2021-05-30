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مستشار الرئيس الفلسطيني: أكثر من 90% من أوراق التأثير على إسرائيل بيد أمريكا

الأحد 30/مايو/2021 - 09:18 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن أكثر من 90% من أوراق التأثير على إسرائيل بيد الولايات المتحدة الأمريكية، وواشنطن هي ورقة الضغط الأساسية

كما أكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "المحور"، رفضه للرعاية المنفردة للعملية السياسية، وقال إنه لا بد من عملية سياسية دولية، بحضور مصر والمملكة العربية السعودية والأردن، وليس الولايات المتحدة الأمريكية منفردة.


وذكر أنه كان هناك حديث معمق بين الرئيس الفلسطيني واللواء عباس كامل حول تثبيت وقف إطلاق النار، كما أكد أن هناك تناغم وتوافق بين فلسطين ومصر حول تلك النقاط والقضايا، وكذلك حول عدد آخر من القضايا.

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مستشار الرئيس الفلسطيني فلسطين اسرائيل

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