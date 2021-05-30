Advertisements

طرح البرومو الرسمي لأغنية "اوعدك" لأغنية عمر كمال و سمية الشخاب

الأحد 30/مايو/2021 - 09:46 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
شاركت الفنانة سمية الخشاب البرومو الرسمي لكليب أغنيتها مع عمر كمال "اوعدك" وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت "الخشاب" تعليقا قائله: " برومو اوعدك".


وكانت آخر أعمال سمية الخشاب مشاركتها في السباق الرمضاني بمسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

كارتيرون يستقر على خليفة فرجاني ساسي في الزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

فرمان ناري.. موسيماني يطرد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

منذ يوم

الاهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح مثير من جوارديولا بعد خسارة لقب دوري الأبطال

منذ حوالي 10 ساعة

القاطرة الإفريقية يضع الأهلي في ورطة قبل الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يستعد للإعلان عن أول صفقتين في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا.. تشيلسي يقرر مكافأة توخيل و سيلفا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ حوالي 11 ساعة

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ يوم

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الجونة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استصلاح الأراضي في سيناء

منذ حوالي 4 ساعات

"التموين" تكشف عن السعر الجديد للزيت بعد ارتفاعه 55% عالميًا

منذ ساعة

جوارديولا يحسم مستقبله مع السيتي بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. برشلونة يبرم 4 صفقات نارية

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

شاهد.. البرومو الرسمي لمسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان (فيديو)

بعد وفاة والدتها.. فريدة سيف النصر تطلب الدعاء لشقيقها

نجيب ساويرس يشيد بأداء تارا عماد: "مولد نجمة".. وبشرى: مولودة من زمان

بالأحمر.. سمية الخشاب تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور لها

شاهد.. سمية الخشاب تشعل السوشيال ميديا بهذه الصورة

بهذه الكلمات نعى محمد عبد الرحمن محمد ريحان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

"التموين" تكشف عن السعر الجديد للزيت بعد ارتفاعه 55% عالميًا

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

06:43 م

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

10:37 ص

فرمان ناري.. موسيماني يطرد صفقة الأهلي الكبرى

06:58 م

كارتيرون يستقر على خليفة فرجاني ساسي في الزمالك

08:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»