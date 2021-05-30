طرح البرومو الرسمي لأغنية "اوعدك" لأغنية عمر كمال و سمية الشخاب

شاركت الفنانة سمية الخشاب البرومو الرسمي لكليب أغنيتها مع عمر كمال "اوعدك" وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكتبت "الخشاب" تعليقا قائله: " برومو اوعدك".





وكانت آخر أعمال سمية الخشاب مشاركتها في السباق الرمضاني بمسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.



