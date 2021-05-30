تطلق أسبوعيا.. هيئة الرعاية الصحية تصدر النشرة الإخبارية الأولى (رعاية نيوز)

أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، نشرتها الإخبارية الأولى، تحت عنوان [ رعاية نيوز ]، عن الهيئة وإدارتها وفروعها ومنشآتها الصحية بمختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء).



وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن النشرة الإخبارية، تشمل إنجازات وأحداث وفعاليات الهيئة وإدارتها وفروعها ومنشآتها المختلفة خلال أسبوع، لافتة إلى أنه سيتم إصدار النشرة بشكل دوري أسبوعيًا ونشرها على صفحات الفيسبوك الرسمية الخاصة بالهيئة العامة للرعاية الصحية على مواقع التواصل الإجتماعي (الرئيسية، بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء).



واستهلت الهيئة النشرة الإخبارية الأولى اليوم، والتي تم نشرها على صفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة وصفحة بورسعيد، بتنفيذ الهيئة العامة للرعاية الصحية 3500 زيارة منزلية لحالات العزل المنزلي من مرضى كورونا بمحافظة بورسعيد وتقديم كامل الرعاية الطبية لهم، وكذلك تسجيل 7 منشآت صحية لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والأقصر لمطابقتها معايير الجودة العالمية.



وتابعت النشرة: بتوجيه الهيئة العامة للرعاية الصحية رسالات شكر وتقدير للطواقم الطبية المتطوعة لتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد إضافة إلى متابعة حالات العزل المنزلي من مرضى كورونا بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى إطلاق الهيئة دورة تدريبية لمقدمي الخدمة الصحية بالمنشآت الصحية التابعة لها عن الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي والمتقدم بالشراكة مع جامعة القلب الأمريكية (AHA) وبالتعاون مع جامعة بيروت العربية.



واستكملت النشرة، بمشاركة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل لفعاليات التشغيل التجريبي للنموذج التشاركي لخدمات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والتي سيتم تدشينها من محافظة بورسعيد وتمهيدًا لتعميمها بباقي محافظات الجمهورية.



كما تضمنت النشرة، نجاح فريق أساتذة القلب والقسطرة القلبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية في إنقاذ حياة عجوز عمرها 72 عامًا بعد إجراء عملية متطورة لها باستخدام المنظار الداخلي(I VUS) داخل مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، إضافة إلى استقبال غرفة الطوارئ والعمليات المركزية لفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد والتي تعمل ضمن الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة 5000 بلاغ حالة طوارئ منذ بداية عمل الغرفة وحتى الآن والتعامل الفوري مع تلك البلاغات وفق أعلى معايير السلامة والجودة العالمية.



وتضمنت أيضًا، إطلاق الهيئة العامة للرعاية الصحية فعاليات البرنامج التدريبي لبناء قدرات العاملين بالهيئة من كافة الدرجات الوظيفية في الفترة من 25 مايو وحتى 28 يونيو 2021 بما يضمن الاستثمار في العنصر البشري أهم مورد للهيئة ويساعد على تحقيق رؤيتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر والوافدين من الخارج للعلاج.



وشملت النشرة، انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية العليا لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد لاستعراض الموقف التنفيذي للميكنة بالمنشآت وآليات للتحول الرقمي للخدمات بما يحسن من بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وييسر على المواطنين الحصول على الخدمات الصحية بكل سهولة ويسر ويضمن النزاهة والعدالة في توزيع الخدمات الصحية بين المواطنين.



واختتمت النشرة، بلقاء الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مع وفد فرنسي لمجموعة من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا الصحية بدولة فرنسا لبحث سبل الشراكة والتوسع في مجالات الميكنة والتحول الرقمي لخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وكذلك لقائه مع وفد إيطالي لبحث سبل التعاون في نقل الخبرات الإيطالية في مجال التمريض للمنظومة الجديدة بما يضمن تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين.



وكذلك اختتمت النشرة، بإجراء مجلة أوكسفورد بيزنس العالمية حوارًا مع الدكتور أحمد السبكي حول منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ودور الهيئة العامة للرعاية الصحية في تقديم خدمات صحية آمنة للمنتفعين رغم ظروف أزمة فيروس كورونا، والذي أكد خلالها تقديم الهيئة خدمات طبية بجودة عالمية للمرضى، ودعم القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي للوصول إلى منظومة صحية متكاملة توفر التغطية الصحية الشاملة ل 100 مليون مصري بأعلى معايير الجودة العالمية.



وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أهمية نشر الأخبار عن الهيئة من مصادرها وقنواتها الرسمية، والتي تلعب دورًا كبيرًا في زيادة وعي الجمهور عن دور الهيئة في خدمتهم والعمل بكل جهد وإخلاص لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لهم من خلال منشآتها الصحية بمختلف محافظات الجمهورية، إضافة إلى دحض الشائعات التي قد تثار عن الهيئة ومنشآتها المختلفة بهدف بعث رسالة اطمئنان للجمهور والإعلان عنها بكل نزاهة وشفافية والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة بأعلى معايير الأمان والجودة العالمية.