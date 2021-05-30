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"الديهي": نشر صور "السيسي" بغزة يعبر عن شكر الفلسطينيين لمصر

الأحد 30/مايو/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرض الإعلامي نشأت الديهي، صور للرئيس عبد الفتاح السيسي، تزين شوارع غزة مكتوب عليها تصريح للرئيس يقول خلاله: "سأظل داعمًا ومساندًا للقضية الفلسطينية بالفعل قبل القول"، وتعلو وجهات المنازل والشوارع في قطاع غزة.

وعقب "الديهي"، عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، على الصور: "منذ فترة طويلة لم نشاهد هذه الصور، فهذه الصور تعبر عن شكر الشارع والشعب الفلسطيني لمصر، وتعبر عن التواجد المصري الأخوي داخل الأراضي الفلسطينية".

وتابع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث عن أننا أمام فرصة تاريخية لإحداث السلام وهو مبني على أساس قيام الدولتين، موضحًا أن الشارع الفلسطيني استشعر أن مصر لا تشارك فقط مشاركة وجدانية وإنما مشاركة فاعلة تحمل همًا مع أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، مشددًا على أن محاولة إعطاء الحق لأصحابه يريح القلوب.

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