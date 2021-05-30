Advertisements

معلومات مهمة عن نادي برينتفورد الوافد الجديد للدوري الإنجليزي

الأحد 30/مايو/2021 - 09:04 م
برينتفورد
برينتفورد
Advertisements
برينتفورد .. تصدرت الكرة الإنجليزية الدوريات الكبرى من حيث المتعة والإثارة، لتفرض سيطرتها، وتظهر الفوارق بينها وبين نظيراتها، وهو ما أكده وصول فريقين إنجليزيين لنهائي دوري اطال أوروبا الذي انتهى بفوز تشيلسي.

نادي برينتفورد

وتصدر نادي برينتفورد اليوم الأحد الموافق الـ30 من مايو 2021، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، وذلك عقب تأهله رسمياً إلى الدوري الإنجليزي "البريمير لج".

معلومات عن برينتفورد

وزاد اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنادي برينتفورد الوافد الجديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ومعرفة بعض التفاصيل المهمة المتعلقة بهذا النادي.

وترصد بوابة "الفجر" الإلكترونية لمتابعيها الكرام، أبرز المعلومات عن برينتفورد في السطور التالية:

تأسيس برينتفورد

تأسس نادي برينتفورد عام 1889 وكانت أغلب مسيرته في عالم كرة القدم الإنجليزية، في الدرجات الأدنى للدوري الإنجليزي، حيث أنه لم يظهر في "البريمير ليج" منذ موسم 1946- 1947.

صعود برينتفورد للدوري 

وتأهل برينتفورد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخه، موسم 1946-1947، حيث احتل فيه احتل المركز 21 وقبل الأخير، ليهبط إلى الدرجة الثانية، ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن من التأهل إلى الدرجة الأولى، منذ 74 عاماً.

برينتفورد في الدرجة الأولى

أول ظهور لنادي برينتفورد في دوري الدرجة الأولى خلال موسم 1935-1936، حيث صعد عقب تواجده لمدة 30 عاما، في دوريات القسم الثاني والثالث ودوريات الهواة.

برينتفورد في الدوري الإنجليزي 

نجح برينتفورد في  التواجد في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي حتى موسم 1946-1947، والذي شهد هبوطه إلى الدرجة الثانية، بعدما اكتفى باحتلال المركز الـ 21 وقبل الأخير، ومنذ هبوط نادي برينتفورد لم ينجح في الصعود إلى الدرجة الأولى أو الدوري الممتاز.

فرص برينتفورد للتأهل

وودع برينتفورد  الملحق في دور نصف النهائي مرتين سابقتين بدما خسر من ميدلسبره في موسم 2014-2015، وفي الموسم الماضي 2019-2020 خسر نهائي الملحق على يد فولهام.

اكتمال عقد المتأهلين للبريمير ليج بفريق برينتفورد

ويعتبر نادي برينتفورد هو ثالث الفرق المتأهلة إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز  بعد فريقي نورويتش سيتي وواتفورد، ليكتمل عقد المتأهلين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي برينتفورد فريق برينتفورد صعود برينتفورد برينتفورد

أخبار تهمك

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الجونة

منذ أقل من ساعتين

بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا.. تشيلسي يقرر مكافأة توخيل و سيلفا

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

منذ حوالي 3 ساعات

جوارديولا يحسم مستقبله مع السيتي بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

الاهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ يوم

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استصلاح الأراضي في سيناء

منذ حوالي 4 ساعات

"التموين" تكشف عن السعر الجديد للزيت بعد ارتفاعه 55% عالميًا

منذ ساعة

برشلونة يستعد للإعلان عن أول صفقتين في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

كارتيرون يستقر على خليفة فرجاني ساسي في الزمالك

منذ ساعة

القاطرة الإفريقية يضع الأهلي في ورطة قبل الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

منذ يوم

تصريح مثير من جوارديولا بعد خسارة لقب دوري الأبطال

منذ حوالي 10 ساعة

فرمان ناري.. موسيماني يطرد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. برشلونة يبرم 4 صفقات نارية

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

الترتيب النهائي لهدافي الدوري الإنجليزي 2019-2020.. تعرف عليه

ليفربول يودع كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

برينتفورد يصعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

عقب تأهل برينتفورد.. تعرف على فرق الدرجة الثانية المتأهلة للدوري الإنجليزي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

"التموين" تكشف عن السعر الجديد للزيت بعد ارتفاعه 55% عالميًا

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

06:43 م

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

10:37 ص

فرمان ناري.. موسيماني يطرد صفقة الأهلي الكبرى

06:58 م

كارتيرون يستقر على خليفة فرجاني ساسي في الزمالك

08:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»