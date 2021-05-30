معلومات مهمة عن نادي برينتفورد الوافد الجديد للدوري الإنجليزي

برينتفورد .. تصدرت الكرة الإنجليزية الدوريات الكبرى من حيث المتعة والإثارة، لتفرض سيطرتها، وتظهر الفوارق بينها وبين نظيراتها، وهو ما أكده وصول فريقين إنجليزيين لنهائي دوري اطال أوروبا الذي انتهى بفوز تشيلسي.





نادي برينتفورد





وتصدر نادي برينتفورد اليوم الأحد الموافق الـ30 من مايو 2021، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، وذلك عقب تأهله رسمياً إلى الدوري الإنجليزي "البريمير لج".





معلومات عن برينتفورد





وزاد اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنادي برينتفورد الوافد الجديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ومعرفة بعض التفاصيل المهمة المتعلقة بهذا النادي.





وترصد بوابة "الفجر" الإلكترونية لمتابعيها الكرام، أبرز المعلومات عن برينتفورد في السطور التالية:





تأسيس برينتفورد





تأسس نادي برينتفورد عام 1889 وكانت أغلب مسيرته في عالم كرة القدم الإنجليزية، في الدرجات الأدنى للدوري الإنجليزي، حيث أنه لم يظهر في "البريمير ليج" منذ موسم 1946- 1947.





صعود برينتفورد للدوري





وتأهل برينتفورد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخه، موسم 1946-1947، حيث احتل فيه احتل المركز 21 وقبل الأخير، ليهبط إلى الدرجة الثانية، ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن من التأهل إلى الدرجة الأولى، منذ 74 عاماً.





برينتفورد في الدرجة الأولى





أول ظهور لنادي برينتفورد في دوري الدرجة الأولى خلال موسم 1935-1936، حيث صعد عقب تواجده لمدة 30 عاما، في دوريات القسم الثاني والثالث ودوريات الهواة.





برينتفورد في الدوري الإنجليزي





نجح برينتفورد في التواجد في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي حتى موسم 1946-1947، والذي شهد هبوطه إلى الدرجة الثانية، بعدما اكتفى باحتلال المركز الـ 21 وقبل الأخير، ومنذ هبوط نادي برينتفورد لم ينجح في الصعود إلى الدرجة الأولى أو الدوري الممتاز.





فرص برينتفورد للتأهل





وودع برينتفورد الملحق في دور نصف النهائي مرتين سابقتين بدما خسر من ميدلسبره في موسم 2014-2015، وفي الموسم الماضي 2019-2020 خسر نهائي الملحق على يد فولهام.





اكتمال عقد المتأهلين للبريمير ليج بفريق برينتفورد





ويعتبر نادي برينتفورد هو ثالث الفرق المتأهلة إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فريقي نورويتش سيتي وواتفورد، ليكتمل عقد المتأهلين.



