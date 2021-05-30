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77 % نسبة تأثر القطاع السياحي بأزمة كورونا

الأحد 30/مايو/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن السياحة تأثرت بأزمة كورونا ما بين 70 لـ80%، وفي مصر تأثر هذا القطاع بنسبة 77%، مشيرًا إلى أن القطاع السياحي حقق في الفترة المقابلة لما أزمة كورونا 7.2 مليار دولار، ولكن بعد الازمة حققت 1.8 مليار دولار.

وتابع "عبد العال"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الأزمة التي تحققت في القطاع السياحي كانت قوية جدًا، ولكنها كانت خارج السيطرة، بسبب ازمة كورونا، مضيفًا أن الاستثمار المباشر انخفض من 5 لـ3 مليار دولار بسبب انخفاض الاستثمار على مستوى العالم نتيجة أزمة كورونا.

وأضاف أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت بنسبة 13.5%، أي ان التحويلات ارتفعت من 13.5 مليار لـ15.5، وهذا يعني أن ثقافة المصريين بالخارج بدأت تتغير من خلال تحويل الدولار إلى مصر، بدلًا من الاحتفاظ به في الخارج، خاصة مع استقرار سعر الصرف، ونمو الاحتياطي النقدي، وهذا من اهم الاسباب لتحقيق فائض أولي في الموازنة.

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