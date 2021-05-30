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رئيس "المناعة بالمصل واللقاح" يكشف آخر تطورات الوضع الوبائي في مصر

الأحد 30/مايو/2021 - 09:13 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة، ورئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن مصر الآن تشهد مرحلة من الثبات والاستقرار النسبي لإصابات كورونا، وتسير بخطى جيدة في فكرة التطعيمات، لأجل القضاء على هذا الوباء.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "المحور"، إنه سيتم استيراد ملايين الجرعات من اللقاحات، سواء الروسي أو الصيني، او غيرهما من اللقاحات.

وأضاف أنه حتى الآن هناك استقرار في حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا، والدولة ستستورد ملايين الجرعات من اللقاحات خلال الفترة المقبلة.

وشدد الدكتور أمجد الحداد، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في أوقات فتح المحال.

وفيما يتعلق بالفطر الأسود، قال إنه:" يوجد الفطر الأبيض والفطر الأسود، وهي كائنات ضعيفة ولكنها انتهازية، والأدوية والبروتكولات العلاجية الكثيرة دون العودة للطبيب أو بناء على استشارات تؤدي لأن يكون الشخص عرضة أكبر للفطر الأسود".

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