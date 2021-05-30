فاعليات اليوم الأول لقافلة جامعة المنصورة الطبية والبيطرية والتوعوية الشاملة "جسور الخير (11)" بشلاتين

إنطلقت فعاليات قافلة جامعة المنصورة الطبية والبيطرية والتوعوية الشاملة "جسور الخير (11)" اليوم الأحد الموافق 30 مايو بمدينة شلاتين، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط – رئيس جامعة المنصورة، اللواء عمرو حنفي - محافظ البحر الأحمر، واللواء اركان حرب خالد لبيب - قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، وبرئاسة الدكتور محمود المليجي - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وأشار الدكتور عادل التابعي - عميد كلية الطب البيطري ونائب رئيس القافلة إلى أن القافلة ستتواجد على مدار 4 أيام لتقدم خدماتها الشاملة بكل من شلاتين وحلايب وأبو رماد، مع صرف الأدوية بالمجان من الصيدلية الخاصة بالقافلة.



وقامت القافلة الطبية على مدار اليوم بتوقيع الكشف الطبي على أهالي المدينة والمناطق المُحيطة بها حيث أعلن السيد الدكتور أمير فكري – أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب، ومدير الشئون الطبية بالقافلة عن توقيع الكشف الطبي على 415 حالة في تخصصات (الجراحة العامة، جراحة القلب والصدر، الباطنة، جراحة المسالك البولية، جراحة التجميل والحروق، التخدير، المخ والأعصاب، النساء والتوليد، الأمراض النفسية، الجلدية والتناسلية، الأسنان، الأطفال، الرمد، الأنف والأذن والحنجرة، العظام، الأشعة والتصوير الطبي التشخيصي)، وكذلك تحويل 4 حالات إلى مستشفيات جامعة المنصورة لإجراء الفحوصات الطبية والجراحات اللازمة.



كما أعلن الدكتور محمد جبر – وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع ومدير شئون الطب البيطري بالقافلة بأنه تم توقيع الكشف البيطري على 2000 رأس من الأغنام والماعز، بالإضافة إلى فحص حالات المشاكل التناسلية والعقم لجهاز الموجات فوق الصوتية الملون لعدد من الأغنام، وكذلك تم تقديم الإرشادات والتوعية للمربيين.



كما أسفرت جهود القافلة التوعوية عن تنظيم وعقد عددًا من اللقاءات والمحاضرات التثقيفية والتوعوية، حيث صرحت الدكتورة جيهان عبد الواحد - مدير شئون التوعية والإرشاد بالقافلة بأنه تم عقد لقاء مع عدد من السيدات لتوعيتهم بكيفية بناء الانسان السليم صحيا ونفسيا وعقليا ودور المرأة في التربية الايجابية، وكذلك تم عمل ندوة تثقيفية عن الادمان وكيفية اكتشافه وتم توزيع بروشور عن التوعية الإرشادية عن الادمان ومخاطره وكذلك تنمية المهارات الحياتية لمواجهة خطر الادمان، بالإضافة إلى عقد ندوة عن أهمية زيادة الوعي عند المرأة ودوره في التربية وحل مشاكل الأسرة، ودور المرأة في شلاتين وكيف تنمي شخصيتها وتحافظ علي أسرتها.



كما صرحت الدكتوره وفاء أبو المعاطي - مدير مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة بأن فريق المركز قام على مدار اليوم بتقديم عدد من الفقرات الترفيهية لأكثر من 150 طفل حيث تم تنظيم ورشه عمل للرسم والتلوين والطباعه، وألعاب رياضيه وحركيه وترفيهية، بالإضافة إلى الرسم على الوجه وتوزيع الهدايا والألعاب والحلوى على الأطفال.



كما تم على هامش فعاليات القافلة توزيع عددًا من الهدايا على الأطفال المتواجدين مع أهاليهم بالمستشفى لإدخال البهجة على قلوبهم، وجدير بالذكر أن فعاليات القافلة تتضمن أيضًا تقديم المساعدات والإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية، وستستمر فعالياتها حتى مساء الأربعاء الموافق 2 يونيو 2021م.