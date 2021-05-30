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الانتهاء من تنفيذ 8 مدارس جديدة من الموارد الذاتية للأوقاف

الأحد 30/مايو/2021 - 09:13 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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انتهت وزارة التربية والتعليم ممثلة في الهيئة العامة للأبنية التعليمية من بناء ( 8 ) مدارس جديدة من خلال المبالغ المخصصة لذلك من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف بأربع محافظات هي:
1- مدرسة صدقي تعليم أساسي - دمنهور - البحيرة.
2- مدرسة الشهيد خميس عبد الفتاح الابتدائية - أبو حمص - البحيرة.
3- مدرسة عبد الكريم عمري الابتدائية المشتركة - أبنوب - أسيوط.
4- مدرسة نزلة العوامر تعليم أساسي - ديروط - أسيوط.
5- مدرسة المندرة قبلي الجديدة للتعليم الأساسي - منفلوط - أسيوط.
6- مدرسة نجع كيريت تعليم أساسي - البلينا - سوهاج.
7- مدرسة العتامنة الابتدائية الجديدة - طما - سوهاج.
8- مدرسة الخور قبلي الابتدائية الجديدة - كوم امبو - أسوان.
في حين يجري العمل بـ ( 5 ) مدارس أخرى، هي:
1- مدرسة الشهيد عزت عبد الحميد زعتر للتعليم الأساسي - كوم الركة - كفر الدوار - البحيرة.
2- مدرسة عزبة الزرابي للتعليم الأساسي - بني حسن الشروق - أبو قرقاص - المنيا.
3- مدرسة عزبة الملك للتعليم الأساسي - كفر الصالحين - مغاغة - المنيا.
4- مدرسة جزيرة شندويل الابتدائية الحديثة - جزيرة شندويل - سوهاج.
5- مدرسة الخنانسة شرق الجديدة للتعليم الأساسي - الخنانسة - المنشاة - سوهاج.

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع، واهتمامها ببناء الإنسان المصري، وفي إطار التكامل بين مؤسسات الدولة المصرية، وفي ضوء ما تقتضيه شروط الواقفين وضمن البروتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحضور رئيس الوزراء بشأن توفير (200) مليون جنيه لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية.

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