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"الوزراء": نستهدف تلقيح 50% من الشعب بنهاية 2021

الأحد 30/مايو/2021 - 09:16 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم الحكومة، إن إقبال المواطنين على التسجيل لتلقي لقاحات كورونا يشهد تحسنا إيجابيا، مما يعكس مزيد من الثقة بين المواطن ووزارة الصحة، وبدأ يرى أنها آمنة.

ولفت سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أنه خلال يونيو ستتوفر 7 ملايين جرعة جديدة ممن لقاحات كورونا، 4 ملايين جرعة من الخارج عن طريق منظمة كوفاكس، و3 ملايين جرعة يتم تصنيعهم محليا في مصر.

وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم الحكومة، أن الحكومة تستهدف تلقيح 50% من المصريين بنهاية هذا العام.

كما أوضح أن مصر سيتوفر فيها 5 أنواع لقاحات، هما اللقاحيين الصينيين، وسيبوتنيك الروسي واسترازينكا وجونسون اند جونسون بالإضافة للتصنيع المحلي.

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