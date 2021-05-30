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"الوزراء": نستهدف تلقيح 50% من الشعب بنهاية 2021
الأحد 30/مايو/2021 - 09:16 م
داليا الحسين
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم الحكومة، إن إقبال المواطنين على التسجيل لتلقي لقاحات كورونا يشهد تحسنا إيجابيا، مما يعكس مزيد من الثقة بين المواطن ووزارة الصحة، وبدأ يرى أنها آمنة.
ولفت سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أنه خلال يونيو ستتوفر 7 ملايين جرعة جديدة ممن لقاحات كورونا، 4 ملايين جرعة من الخارج عن طريق منظمة كوفاكس، و3 ملايين جرعة يتم تصنيعهم محليا في مصر.
وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم الحكومة، أن الحكومة تستهدف تلقيح 50% من المصريين بنهاية هذا العام.
كما أوضح أن مصر سيتوفر فيها 5 أنواع لقاحات، هما اللقاحيين الصينيين، وسيبوتنيك الروسي واسترازينكا وجونسون اند جونسون بالإضافة للتصنيع المحلي.
ولفت سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أنه خلال يونيو ستتوفر 7 ملايين جرعة جديدة ممن لقاحات كورونا، 4 ملايين جرعة من الخارج عن طريق منظمة كوفاكس، و3 ملايين جرعة يتم تصنيعهم محليا في مصر.
وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم الحكومة، أن الحكومة تستهدف تلقيح 50% من المصريين بنهاية هذا العام.
كما أوضح أن مصر سيتوفر فيها 5 أنواع لقاحات، هما اللقاحيين الصينيين، وسيبوتنيك الروسي واسترازينكا وجونسون اند جونسون بالإضافة للتصنيع المحلي.
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