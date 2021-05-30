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الديهي يكشف مفاجأة بشأن القضية الفلسطينية

الأحد 30/مايو/2021 - 09:17 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن رئيس حزب "يمينا" الإسرائيلي نفتالي بينيت، قال إن فرص تشكيل حكومة مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو معدومة تمامًا، وأوضح أنه يسعى لتشكيل حكومة مع حزب" هناك مستقبل" بزعامة يائير لابيد، لكون نتنياهو يعمل من أجل مصالحه الشخصية.

وأضاف "الديهي"، عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهم زعيم رئيس حزب "يمينا" نفتالي بينيت بالكذب وأنه مهرج هذا الزمان، وقال إنه استخدم شعارات فارغة خلال الحرب على غزة، وشدد على ضرورة تشكيل حكومة يمين بدلًا من حكومة اليسار والتي وصفها بأنها خطيرة.

وتابع، أن أكذوبة الديمقراطية الإسرائيلي فضحت في هذا التوقيت، بدليل فشل الحكومات الإسرائيلية في الاتفاق، موضحًا أن البنيان السياسي الإسرائيلي بدا هشًا وكأنه بيت عنكبوت، والأسطورة الإسرائيلية المزعومة الممثلة في الديمقراطية الإسرائيلية فضحت بعد الخلاف بين بينيت ونتنياهو.

وشدد، على أن هناك أمل أن يكون هناك دولة فلسطينية بعد هذا الخلاف، مؤكدًا أن ما يجري الآن يمثل صحو للضمير والعقل والأمل الفلسطيني والعربي أننا قادرين على إقامة دولة فلسطينية؛ لأن العدو المحتل أرضنا أتضح أنه أكذوبة على المستوى السياسي والعسكري، بعد أن اهتزت بشدة نظيرة الأمن الإسرائيلي، وأصبح حلم حل القضية الفلسطينية قاب قوسين أو أدني أن يتحقق، وبقى فقط أن يعي الفلسطينيين هذا المشهد وهذا الموقف.

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