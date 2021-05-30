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لميس الحديدي: جهود مصر تهدف لثلاثة ثوابت رئيسية في القضية الفلسطينية

الأحد 30/مايو/2021 - 09:19 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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أشادت الاعلامية لميس الحديدي، بالجهود المكثفة التي تقوم بها مصر، تجاه تثبيت هدنة وقف إطلاق النار في غزة، عبر الرسالة التي ارسلها الرئيس السيسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، عبر رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، أكد فيها دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني، بالإضافة للقاء الذي جمع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم باللواء كامل.

وأوضحت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الاحد، أن هذا الجهد كان في اتجاه متوازي اليوم، عبر اول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي لمصر منذ 13 عامًا، حيث إلتقى بوزير الخارجية المصري السفير سامح شكر، مؤكدة أن الدولة المصرية عبر جهودها الدؤوبة، تهدف إلى تحقيق عدة أمور هي: تثبيت وقف إطلاق النار عبر تثبيت دعائم الهدنة ووقف عمليات إسرائيل الاستيطانية والعمل على بدء إعادة إعمار غزة ". 

وأكدت أن مصر دائمًا لها دور مهم في دعم القضية الفلسطينية، حيث أن مصر التي تمكنت من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وتحقيق الهدنة على الارض وتثبيتها، فضلًا عن بدء مرحلة أخرى لاحقة، وهي دعم الفصائل الفلسطينية وتحقيق الوحدة بينهما بغية تحقيق الاستقرار.

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