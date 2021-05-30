Advertisements

قرارات مجلس الوزراء.. تعرف على مواعيد عمل المحال الجديدة

الأحد 30/مايو/2021 - 09:20 م
قرارات مجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
Advertisements
قرارات مجلس الوزراء.. أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إن مواعيد الإغلاق في الساعة الـ9 مساء سينتهي العمل بها من باكر، وتم الاجتماع لمراجعة الموقف ومعرفة مدى أهمية مد القرارات أو الرجوع عنها، وبدء العمل بمواعيد الإغلاق الصيفية المعتادة.

قرارات مجلس الوزراء

وتصدرت قرارات مجلس الوزارء اليوم الأحد الموافق 30 مايو 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب الإعلان عن مواعيد عمل المحلات الجديد، والتي تطبق من الثلاثاء، المقبل.

نص قرارات مجلس الوزراء

ونصت قرارات مجلس الوزراء على عودة عمل المحلات الجديدة وفقا للتوقيت الصيفي، بعدما وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا على العودة للعمل بالمواعيد الصيفية.

قرارات مجلس الوزراء تنفذ من الثلاثاء

وتضمنت قرارات مجلس الوزراء أنه اعتبارًا  من أول يونيو 2021، يستمر عمل المحلات من أيام السبت إلى الأربعاء من ال7 صباحاً، وحتى الـ11 مساء، على أن تكون مواعيد العمل في يومي الخميس والجمعة من السابعة صباحًا وحتى منتصف الليل.

غرامات تضمنتها قرارات مجلس الوزراء

وأوضحت قرارات مجلس الوزراء الغرامة التي سيتم تطبيقها على المنشآت المخالفة لهذه المواعيد، والمتمثلة في الغلق الفوري لها لمدة أسبوعين، وفي حالة التكرار يتم الإغلاق لمدة شهر.

قرارات مجلس الوزراء وتطبيق الإجراءات

واكدت قرارات مجلس الوزراء استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع كورونا في جميع الأماكن العامة، مع تطبيق الغرامة على المخالفات الخاصة بتلك الإجراءات، التي من بينها منع تقديم "الشيشة".

قرارات مجلس الوزراء ومنع سرادق العزاء

وشملت قرارات مجلس الوزراء منع إقامة سرادق العزاء والأفراح، والالتزام بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط؛ و تطبيق الإجراءات الاحترازية عند عقد الاجتماعات وتنظيم المؤتمرات، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة في هذا الصدد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قرارات مجلس الوزراء اليوم قرارات مجلس الوزراء تعرف على قرارات مجلس الوزراء أهم قرارات مجلس الوزراء

أخبار تهمك

فرمان ناري.. موسيماني يطرد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ يوم

بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا.. تشيلسي يقرر مكافأة توخيل و سيلفا

منذ ساعة و نصف

القاطرة الإفريقية يضع الأهلي في ورطة قبل الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح مثير من جوارديولا بعد خسارة لقب دوري الأبطال

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استصلاح الأراضي في سيناء

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

منذ يوم

"التموين" تكشف عن السعر الجديد للزيت بعد ارتفاعه 55% عالميًا

منذ ساعة و 6 دقيقة

الاهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. برشلونة يبرم 4 صفقات نارية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الجونة

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يستقر على خليفة فرجاني ساسي في الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ حوالي 11 ساعة

جوارديولا يحسم مستقبله مع السيتي بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يستعد للإعلان عن أول صفقتين في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

ضبط شيشة ومحلات مخالفة لقرار الغلق وتطبيق غرامة الكمامة في حملة بمركز الواسطى

مرور بني سويف: حررنا 15 ألف محضر لمخالفة الالتزام بالكمامة

احذر المخالفة.. قرارات حكومية واجبة التنفيذ اعتبارا من اليوم

وزير الإسكان: حملات بالمدن الجديدة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

محافظ بورسعيد يوجه بتطبيق قرارات رئيس الوزراء لمجابهة كورونا (صور)

أجهزة المدن الجديدة تواصل حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

"التموين" تكشف عن السعر الجديد للزيت بعد ارتفاعه 55% عالميًا

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

06:43 م

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

10:37 ص

فرمان ناري.. موسيماني يطرد صفقة الأهلي الكبرى

06:58 م

كارتيرون يستقر على خليفة فرجاني ساسي في الزمالك

08:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»