قرارات مجلس الوزراء.. تعرف على مواعيد عمل المحال الجديدة

قرارات مجلس الوزراء.. أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إن مواعيد الإغلاق في الساعة الـ9 مساء سينتهي العمل بها من باكر، وتم الاجتماع لمراجعة الموقف ومعرفة مدى أهمية مد القرارات أو الرجوع عنها، وبدء العمل بمواعيد الإغلاق الصيفية المعتادة.





قرارات مجلس الوزراء





وتصدرت قرارات مجلس الوزارء اليوم الأحد الموافق 30 مايو 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب الإعلان عن مواعيد عمل المحلات الجديد، والتي تطبق من الثلاثاء، المقبل.





نص قرارات مجلس الوزراء





ونصت قرارات مجلس الوزراء على عودة عمل المحلات الجديدة وفقا للتوقيت الصيفي، بعدما وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا على العودة للعمل بالمواعيد الصيفية.





قرارات مجلس الوزراء تنفذ من الثلاثاء





وتضمنت قرارات مجلس الوزراء أنه اعتبارًا من أول يونيو 2021، يستمر عمل المحلات من أيام السبت إلى الأربعاء من ال7 صباحاً، وحتى الـ11 مساء، على أن تكون مواعيد العمل في يومي الخميس والجمعة من السابعة صباحًا وحتى منتصف الليل.





غرامات تضمنتها قرارات مجلس الوزراء





وأوضحت قرارات مجلس الوزراء الغرامة التي سيتم تطبيقها على المنشآت المخالفة لهذه المواعيد، والمتمثلة في الغلق الفوري لها لمدة أسبوعين، وفي حالة التكرار يتم الإغلاق لمدة شهر.





قرارات مجلس الوزراء وتطبيق الإجراءات





واكدت قرارات مجلس الوزراء استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع كورونا في جميع الأماكن العامة، مع تطبيق الغرامة على المخالفات الخاصة بتلك الإجراءات، التي من بينها منع تقديم "الشيشة".





قرارات مجلس الوزراء ومنع سرادق العزاء





وشملت قرارات مجلس الوزراء منع إقامة سرادق العزاء والأفراح، والالتزام بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط؛ و تطبيق الإجراءات الاحترازية عند عقد الاجتماعات وتنظيم المؤتمرات، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة في هذا الصدد.



