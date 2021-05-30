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خبير: الاستيراد زاد بنسبة 6 % مع أزمة كورونا

الأحد 30/مايو/2021 - 09:55 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن ميزان المدفوعات المصري ارتفع نتيجة زيادة التدفقات النقدية لمصر، خاصة مع الثقة في الاقتصاد المصري، مما أدى لدعم الاحتياطي النقدي الاجتماعي، وهذا انعكس على ارتفاع الاحتياطي بشكل شهير، رغم أزمة كورونا، ودفع مصر استحقاقاتها بشكل دوري.

وتابع "عبد العال"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الاستيراد زاد بنسبة 6% مع أزمة كورونا، مشددًا على ضرورة التوجه لسلع بديلة للسلع المستوردة، خاصة في القطاع الصناعي، والزراعي.

ولفت إلى أن النهوض بالقطاع الزراعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في ميزان المدفوعات، وسينعكس هذا إلى حد كبير على رقي الدولة، معقبًا: "هنبقى أرقى دولة من خلال القطاع السياحي وتحويلات المصريين بالخارج".

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