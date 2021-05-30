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نشأت الديهي: إثيوبيا تلعب بالنار وتحاول ترميم تفككها بعداءها لمصر

الأحد 30/مايو/2021 - 09:23 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدكتور عباس شراقي، الخبير المائي، أكد أن هناك تباطؤ في تعلية الحائط الأوسط لسد النهضة كشفتها صور الأقمار الصناعية، وأن هذا قد يؤيد فكرته بأن الملي الثاني للسد سيكون 5 مليار متر مكعب بدلًا من 13.5 مليار متر مكعب.

وأضاف "الديهي"، عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن وكالة الأنباء الإثيوبية نشرت صور لتركيب التربونات الخاصة بسد النهضة، وصور لتوقف المياه ومرورها من فتحتين فقط، وعقبت على الصور قائلة إن أمريكا ستضغط على إثيوبيا لكونها اختارت لاحتفاظ بمصر لحماية مصالحها، مؤكدًا أن إثيوبيا تلعب بالنار ولا تعي ما تقول، ولديها بلد مفككة وتحاول أن ترممها بعداءها لمصر.
 
وتابع، أن الأحباش بدأوا استخدام سياسية قذرة في التعامل مع المشهد، منوهًا بأن إثيوبيا دولة ليس لديها مبدأ أو قدرة وإرادة سياسية، وأمريكا لم تضغط على إثيوبيا نهائيًا فيما يتعلق بسد النهضة، وإنما إثيوبيا ترواغ منذ 10 سنوات في المفاوضات، ولكن الصبر المصري نفذ جراء الأكاذيب والتعنت الإثيوبي والمماطلة والمناورة بشكل غريب على كافة المستويات والضرب بجميع القيم والاتفاقيات الدولية عرض الحائط.

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