دوناروما مرشح للإنضمام إلى يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أنه بات من المؤكد رحيل حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما عن صفوف ميلان الإيطالي عقب نهاية عقده في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية بأن مينو رايولا وكيل أعمال دوناروما قام بعرض الحارس المرمى الإيطالي على مسئولي يوفنتوس الإيطالي.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن رايولا على إستعداد لنقل دوناروما إلى البيانكونيري بنفس الراتب الذي كان يتقاضاه الحارس مع ميلان وهو 6 ملايين يورو سنوياً.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن رحيل دوناروما عن ميلان جاء بعد أن رفض النادي تلبية مطالب رايولا المالية علماً بأن ميلان أعلن مؤخراً التعاقد مع مايك ماينان حارس مرمى ليل الفرنسي.