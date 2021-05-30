الفحوصات الطبية تثبت شفاء محمد محمود من فيروس كورونا

أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد محمود لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شفائه التام من فيروس كورونا المستجد.





وأجرى محمد محمود مسحة صباح اليوم، والتي أثبتت تعافيه تمامًا من كورونا، بعد إصابته منذ الأسبوع الماضي، وعودته مرة أخرى للتواجد مع الفريق.





وبات اللاعب جاهزًا للمشاركة في تدريبات الفريق الأحمر الجماعية يوم الثلاثاء، حيث سيخضع لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للمشاركة في المباريات.





وكان محمد محمود قد تعرض لسوء حظ بسبب تكرار إصاباته منذ انتقاله للأهلي في يناير 2019 قادمًا من وادي دجلة، حيث أجرى عمليتين جراحتين في الرباط الصليبي، ثم جراحة آخرى في غضروف الركبة، وأخيرًا عملية جراحية لتنظيف الركبة.