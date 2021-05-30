بورفؤاد علي الصدارة والقنطرة علي حافة الهبوط في القسم الثالث

انتهت منذ قليل مبارايات الاسبوع السابع والعشرون من دوري القسم الثالث المجموعة الثانية .



حيث حافظت بورفؤاد علي صدارة المجموعة بعد الفوز خارج الديار علي النوبة بثلاثة اهداف لهدف.



وفازت راس البر علي الشقيق الاكبر دمياط بثلاثة اهداف لهدف لتكمل مشوارها نحو مزاحمة بورفؤاد وكهرباء الاسماعيلية علي القمة وتقضي علي احلام دمياط في المنافسة علي الصعود للقسم الثاني.



وعاد غزل دمياط من المطرية بنقطة ثمينة بعد تعادله ايجابيا بهدف لكل فريق مع المطرية ليقترب بشكل كبير من الهروب من منطقة الهبوط.



وتعادل ميت الخولي مع نظيره الرباط بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمعهم علي ملعب منية النصر ليقترب ميت الخولي هو الاخر من النجاة من شبح الهبوط .



واستمر كهرباء الاسماعيلية في مواصلة سلسلة انتصاراته ومزاحمة بورفؤاد علي قمة بعد فوزه بثنائية علي نظيره ابو شحاتة.



ودخل القنطرة بنسبة كبيرة في دوامة الهبوط بعد هزيمته بخمسة اهداف لهدفين امام الشهداء بالاسماعيلية.



وفي لقاء تحصيل حاصل حصد كل فريق نقطة تعادل ابو صوير مع نظيره سماد السويس بهدف لكل فريق.



بينما كان فريق غزل السويس "باي" هذا الاسبوع.