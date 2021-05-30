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خبير مصرفي يكشف تأثيرات ما بعد كورونا على الاقتصاد المصري

الأحد 30/مايو/2021 - 10:27 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال محمد رضا، الخبير المصرفي، إن الدولة المصرية صاحبة رؤية ثاقبة في التعامل مع تأثيرات ما بعد كورونا مثل قطاع السياحة والذي يمثل أكثر من 20% من الناتج المحلي للدولة والتأثر الكبير الذي حدث نتيجة الغلق الجزئي في مصر، والغلق الكامل في دول العالم أجمع.

وأضاف "رضا"، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد؛ في برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن التقارير العالمية تحدثت عن نتيجة الغلق والتأثير الكبير الذي حدث نتيجة أزمة كورونا وكيفية تعامل الحكومة المصرية معها وتفاديها بأقل الخسائر الممكنة للمحافظة على الاقتصاد، خاصة مع الانخفاض الكبير والواضح في الاستثمارات الأجنبية أثناء الجائحة.

وتابع: "أكثر من 20 مليار دولار خرجت من مصر أثناء جائحة كورونا"، مشيرًا إلى أن تلك التقارير تحدثت عن التحسن الواضح في مصر بعد كورونا؛ خاصة وأن هناك أنباء بأن الـ20 مليار دولار التي خرجت من مصر أثناء الجائحة عادت مرة أخرى مع عودة الاستثمارات الأجنبية للدولة المصرية.

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