"لينك مباشر".. طرق الدخول إلى موقع لقاح كورونا وخطوات الحجز والفئات المستحقة

زاد البحث في الآونة الأخيرة عن موقع لقاح كورونا من أجل التسجيل وحجز موعد لأخذ اللقاح المضاد لفيروس "كوفيد-19"، بهدف الوصول غلى مناعة "القطيع" للسيطرة والحد من انتشار الجائحة.





حجز لقاح كورونا





وتساءل الكثيرون عن كيفية الدخول إلى موقع لقاح كورونا وكذلك الخطوات والبيانات المطلوب إدخالها بشكل صحيح من أجل تأكيد الطلب دون مشاكل، وتحديد موعد التطعيم.





وترصد بوابة "الفجر" الإلكترونية لمتابعيها الكرام، خطوات الدخول إلى موقع تسجيل لقاح كورونا وطرق الحجز في السطور التالية:





الدخول إلى موقع تسجيل اللقاح من خلال رابط مباشر





هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ". كشفت وزارة الصحة المصرية، عن فتح موقع تسجيل لقاح كورونا أبوابه في الـ28 من فبراير الماضي، أمام الراغبين في التسجيل للحصول على لقاح كورونا عبر الضغط "".





تسجيل لقاح كورونا





وأشارت الوزارة، إلى أن بدء تسجيل لقاح كورون بعدما فتح الموقع كان في الموعد المحدد له، والمقرر في فبراير الماضي حيث تلقت طلبات الفئات المستحقة الحصول على اللقاح.





تسجيل لقاح كورونا والخطوات





وانطلق فتح باب تسجيل لقاح كورونا للمواطنين من الفئات المستحقة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من عمر40 عاما، لتلقى لقاحات فيروس كورونا.





شروط الدخول إلى موقع تسجيل لقاح كورونا





وتطلب موقع تسجيل لقاح كورونا، إدراج 3 تقارير طبية للوقوف على الحالة الصحية للمواطنين، لتحديد أولوية الحاصلين على اللقاح، وقبول التسجيل.





معلومات موقع تسجيل لقاح كورونا





وأكدت الوزارة على أنه سيتم إرسال موقع تسجيل لقاح كورونا رسالة نصية للمسجلين تتضمن موعد ومكان تلقي اللقاح، وتوقيع الكشف الطبي لقياس الوظائف الحيوية، وتلقي الجرعة الأولى من اللقاح واستلام كارت المتابعة لتلقي الجرعة الثانية، والتي يتكون بـ400 مركز بكافة أنحاء الجمهورية.





الفئات المستحقة في تسجيل لقاح كورونا





ولفتت الوزارة إلى أن المستحقين للدخول إلى موقع تسجيل لقاح كورونا هم مرضى الأورام والفشل الكلوي، والمواطنين الذين خضعوا لعمليات "قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية"، على موقع تسجيل لقاح كورونا إضافة إلى عمليات ذرع الكلى والكبد.





قاعدة بيانات موقع تسجيل لقاح كورونا





واستند موقع تسجيل لقاح كورونا إلى قاعدة البيانات المتوفرة لدى وزارة الصحة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحي.





وللدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا اضغط " هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ".







