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مفاجآت الحياة دراما حول السندريلا والعندليب

الأحد 30/مايو/2021 - 09:38 م
السندريلا والعندليب
السندريلا والعندليب
الفجر الفني
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تحتفل قناة "الحياة دراما" بذكرى السندريلا سعاد حسنى، والعندليب عبد الحليم حافظ، خلال يونيو.

وقال الكاتب يسرى الفخرانى رئيس المحتوى الدرامى وقنوات الدراما إن المشاهدين يستطيعون خلال شهر كامل الاستمتاع بطلة سعاد المبهجة وصوتها المفرح، وكذلك بالحضور المميز والدافئ للعندليب، من خلال أفلامهم، التى تحولت إلى أيقونات مصرية.

وبخلاف الأفلام المتنوعة تتفاعل شاشة الحياة دراما مع المشاهدين وتطرح عليهم أسئلة حول السندريلا والعندليب، والأمور المشتركة بينهما وكذلك المفارقات فى حياتهما الشخصية.

ويعد الاثنان من أهم وأكثر الفنانين تأثيراً وجماهيرية، وارتبط بهم الصغار والكبار.    


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