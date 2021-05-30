تجارية الجيزة: السوق المصري يستورد 90 % من الزيوت

كشف أحمد عتابي، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، حقيقة ارتفاع أسعار الزيوت المدعومة في البطاقات التموينية بداية من 1 يونيو المقبل.



وقال "عتابي" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد إنه بداية من صرف البطاقات التموينية في يونيو المقبل سيصبح سعر عبوة الزيت 21 جنيهًا وذلك بعد زيادة سعره عالميًا.



وأضاف أن مصر تقوم باستيراد ما يقرب من 90% من الاستهلاك المحلي من الزيوت وهو ما كان يجب معه لمواكبة ارتفاع الأسعار عالميًا أن يتم زيادة الأسعار.



وأشار إلى أن الزيوت خارج المنظومة التموينية زادت منذ أربعة شهور، موضحًا أن التموين كان لديه مخزون استراتيجي وهو ما أخر قرار زيادة الأسعار وكان بديله تقليل كمية العبوة من لتر إلى 800 ملي بسعر 17 جنيهًا.



