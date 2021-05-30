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كوكاكولا يسعى لمواصلة الانتصارات أمام الزرقا

الأحد 30/مايو/2021 - 09:43 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
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وصل منذ قليل الفريق الأول لكوكاولا إلى مدينة دمياط استعداداً لمباراة الزرقا عصر الاثنين فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثانى والعشرون بسبب عدم موافقة الأمن على ملعب فارسكور.

وعقد المهندس مجدى إسماعيل رئيس النادى وتامر مصطفى المدير الفنى خلال الأيام القليله الماضية جلسات مكثفة مع اللاعبين من أجل التأكيد عليهم بضرورة عودة الانتصارات فى مباراة الغد وعدم التفريط فى نقاط المباراة خاصة وان الفوز سيجعل الفريق يحتل المركز الثانى خلف بوروتو.

وشهدت تدريبات الفريق حالة فنية وبدنية عالية وتعاهد اللاعبين على بذل اقصى مجهود لتحقيق الفوز.

ويحتل فريق كوكاكولا المركز الخامس برصيد 36 نقطة بجدول ترتيب الدوري، بينما يأتي فريق الزرقا في المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة .

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