ضربة كبيرة لخصومنا.. بسمة وهبة: تعليق صور الرئيس السيسى وأعلام مصر في غزة

أشادت الإعلامية بسمة وهبة بمقدمة برنامجها "90 دقيقة" على شاشة "المحور"، باحتفاء الفلسطينيين في قطاع غزة بالجهود التي بذلتها مصر لتثبيت وقف إطلاق النار، وحرصهم على تعليق أعلام مصر وصور للرئيس عبد الفتاح السيسي بقوله الشهير "سأظل داعمًا ومساندًا للقضية الفلسطينية بالفعل قبل بالقول".

وأضافت بسمة أهلنا في قطاع غزة يستقحون ألف وسام شرف، ما فعلوه من تعليق أعلام مصر وصور الرئيس السيسي مثل ضربة كبيرة لخصوم مصر الخبثاء الذين استهدفوا دورها".

وتابعت: "ما فعله أهلنا في غزة يعبر عن أخلاق الفرسان، بعدما ردوا على الخبثاء ومن يحملون عقدة النقص وعملوا على التشكيك في دور مصر رغم أنها لم تتخلَ أبدًا عن مسؤولياتها في دعم القضية الفلسطينية".

وأشارت إلى أن مصر تواصل جهودها من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحةً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس على مستوى العالم يدعو إلى وقف إطلاق النار ويوجه بتقديم المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة.