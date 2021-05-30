في بيان رسمي.. مجلس إدارة الأهلي يهنئ الزمالك ببطولة إفريقيا للسلة

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في بيان رسمي.. مجلس إدارة الأهلي يهنئ الزمالك ببطولة إفريقيا للسلة
الأحد 30/مايو/2021 - 09:50 م
محمد الصو
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تقدم
مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بخالص التهاني إلى
مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بعد الفوز ببطولة إفريقيا لكرة
السلة.
وأكد
النادي الأهلي خلال بيانه، أنه يتمنى مجلس إدارة الأهلي دوام العلاقة الطيبة مع
كل الأندية الشقيقة، بما يخدم الرياضة المصرية والمصلحة العليا للوطن.
وكان
نادي الزمالك حقق بطولة إفريقيا لكرة السلة تحت رعاية NBA، بعد الفوز على الاتحاد المنستيري التونسي، في المباراة النهائية.
جاءت
تهنئة الأهلي ردًا على تهنئة الزمالك، للفريق الأحمر بعد الفوز على نهضة بركان بطل
المغرب، والتتويج بلقب السوبر الإفريقي.
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