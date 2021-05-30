في بيان رسمي.. مجلس إدارة الأهلي يهنئ الزمالك ببطولة إفريقيا للسلة

تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بخالص التهاني إلى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بعد الفوز ببطولة إفريقيا لكرة السلة.

وأكد النادي الأهلي خلال بيانه، أنه يتمنى مجلس إدارة الأهلي دوام العلاقة الطيبة مع كل الأندية الشقيقة، بما يخدم الرياضة المصرية والمصلحة العليا للوطن.

وكان نادي الزمالك حقق بطولة إفريقيا لكرة السلة تحت رعاية NBA، بعد الفوز على الاتحاد المنستيري التونسي، في المباراة النهائية.

جاءت تهنئة الأهلي ردًا على تهنئة الزمالك، للفريق الأحمر بعد الفوز على نهضة بركان بطل المغرب، والتتويج بلقب السوبر الإفريقي.