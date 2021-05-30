مرزوق" يعلن قائمة طنطا لمواجهة المريخ





أعلن حماده مرزوق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن قائمة فريقه لمواجهة المريخ، والتي تقام في الرابعة عصراً على ملعب نادي طنطا في المباراة المؤجلة من الجولة الـ21 بدوري القسم الثاني .



وشهدت القائمة عودة محمد موسي وغياب محمد فتحي، وجاءت قائمة طنطا لمواجهة المريخ كالآتي:



إبراهيم الجرايحي، محمد موسي، ساهر عبدالمنعم، عبدالرؤوف زيكو، حسام غالي، محمد فوزي تريكة، محمود صلاح، محمد ماجد اونش، كريم أسامة، عصام عادل، إبراهيم رخا، أحمد رينجو، إبراهيم فاضل، عبدالعزيز زيزو، أحمد محسن، أحمد وائل، أسامة النجار، وليد حسن، محمد عوض، محمد كامل.



ويحتل فريق طنطا المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة في جدول ترتيب المجموعة الثانية القاهرة والقناة، ويتبقى لطنطا 5 مباريات في مجموعة القاهرة مع كل من النجوم والداخلية وكوكاكولا وجمهورية شبين والسكة الحديد .



وحقق طنطا 4 إنتصارات فقط، كما تعادل في 9 مباريات، وتلقى الهزيمة في 11 مباريات، وله 18 اهداف وإستقبل مرماه 25 هدف.