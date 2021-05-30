ناصر ملوي يفوز على بني مزار ومغاغه يفوز على الخارجة في القسم الثالث





اختتمت اليوم مباريات الأسبوع العشرين لمسابقه دوري القسم الثالث للموسم الكروي 2020\2021. حيث تمكن فريق مركز شباب ناصر ملوي من الفوز علي فريق بني مزار بهدفين نظيفين علي ملعب ناصر ملوي.



كما فاز فريق مركز شباب مغاغه، علي فريق مركز شباب الخارجة، باربعه أهداف لثلاثه، في المباراه التي جاءت على ملعب مطاي.



واقيمت بالأمس أربعه مباريات، حيث فاز فريق نادي ملوي علي فريق الوادي الجديد، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب الوادي الجديد.



كما فاز فريق الوليدية، علي فريق ناصر الفكرية، بهدفين لهدف، في المباراه التي شهدها ملعب ناصر الفكرية



وفاز فريق مركز شباب سمالوط، علي فريق القوصية، بثلاثه أهداف لهدف، في المباراه التي جاءت على ملعب مطاي.



وفاز فريق مركز شباب القيس، علي فريق الهنداو، باربعه أهداف لهدف ، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الهنداو



ترتيب المجموعه الثالثه



1- نادي ملوي 44 نقطة

2- مركز شباب ناصر ملوي 43 نقطة

3- مركز شباب الخارجة 35 نقطة

4- ناصر الفكرية 34 نقطة

5 - القوصية 34 نقطة

6- مركز شباب القيس 26 نقطة

7- مركز شباب مغاغه 25 نقطة

8مركز شباب سمالوط 23 نقطة

9 - بني مزار 21 نقطة

10- الوادي الجديد 17نقطة

11- الوليدية 16 نقطة

12- الهنداو 13 نقطة