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رشا الخطيب: حسني صالح مخرج مبدع وأي فنان يتمني العمل معه

الأحد 30/مايو/2021 - 10:41 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعربت الفنانة والإعلامية رشا الخطيب خلال الندوة التي أقامتها مجلة كلاسي عن سعادتها بالتعاون للمرة الثالثة مع المخرج حسني صالح والذي شاركت معه في مسلسل الوسواس ومسلسل بنت القبائل وحاليا تشارك معه بمسلسل الحلم.

وأضافت رشا الخطيب أن المخرج حسني مخرج مبدع وأي فنان يتمني العمل معه وأي فنان يتعامل معه يستفيد منه وهو له مدرسة خاصة في الإخراج.

وأوضحت رشا الخطيب أننا قمنا بتصوير جزء من مسلسل "الحلم" ثم توقفنا وسنعود قريبا لإستكمال باقي التصوير.

وعن دورها في بنت القبائل قالت رشا الخطيب أول مرة أقوم بدور "صعيدية" وكنت متخوفه جدا من هذا الدور لأن هذه النوعية من الأدوار تحتاج لمجهود وأداء ولهجة مختلفة تماما والمخرج حسني صالح لايترك صغيرة أو كبيرة في العمل إلا وتكون بها إبداع.

وبسؤالها عن كيف تغلبت علي اللهجة الصعيدية قالت أي فنان يحب دور يريد أن ينجح فيه وخصوصا لو معه مخرج متميز فأنا أحببت الشخصية والحمد لله قمت بأدائها بشكل يرضيني.

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